Kapıkule Gümrük Sahası'nı su bastı
Edirne'de etkili olan sağanak Kapıkule Gümrük Sahası'nda su baskınına neden oldu.
Yurt Haberleri 02.09.2022, 21:33
Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle Kapıkule Gümrük Sahası'nda bazı noktalarda 20-30 santimetre yüksekliğinde su birikintileri oluştu.
Şiddetli yağış sebebiyle sınır kapısından geliş ve gidişlerde aksama yaşanıyor.
Polis ve jandarma ekipleri sınır kapısından geçişleri kontrollü sağlıyor.
Bazı araçların su birikintilerinden güçlükle geçtiği gözlendi.
Kaynak: AA
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