Kapadokya'da peribacalarına zarar veren yapılar kaldırıldı

Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'da peribacalarına zarar veren yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, arkeolojik sitler, doğal sitler ve dünya mirası alanlarını düzenleyerek bu mirası geleceğe taşımak amacıyla gösterilen faaliyetler kapsamında, kaçak yapılarla mücadelenin devam ettiği kaydedildi.

Alan Başkanlığının, bölgedeki, tarihi, kültürel ve doğal değerleri, koruma ve kullanma dengesini gözeterek tarafsızlık ve toplumsal sorumlulukla çalışmaya devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, bölgedeki 400'den fazla kaçak yapının ortadan kaldırıldığı, tespiti daha önce yapılan ve peribacalarına zarar veren yapıları ortadan kaldırma çalışmalarına ara verilmeden sürdürüldüğü bildirildi.

Bölgede kaçak ve usulsüz yapıların yıkım ve ortadan kaldırılmasına ilişkin çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 3 Kasım 2018'de Nevşehir'deki incelemelerinin ertesi günü başlatılmıştı.