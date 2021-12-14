Kamu alanlarını işgal eden kaçak yapılar yıkılıyor
Bodrum Belediyesi kamu alanlarını işgal eden kaçak yapıların yıkımına devam ediyor.
Yurt Haberleri 14.12.2021, 17:45
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamu alanlarını işgal eden, kaçak dolgu, kazı ile hafriyat kirliliğine neden olanlara geçit verilmiyor.
Yıkım kararı çıkan, kaçak ve izinsiz tüm yapılara müdahale ediliyor.
En son Gölköy ve Akyarlar mahallesinde kamusal alana yapılan kaçak binaların yıkımı gerçekleştirildi.
İlçe genelindeki şantiyelerde denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, inşaat sezonunun başlamasıyla belediyeye yapılan ihbar ve şikayetlerde de artış olduğunu, her bir ihbarın titizlikle takip edildiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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