Kahramanmaraş'ta sele kapılan kovanlardaki arılar telef oldu
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 45 kovanın sele kapılması nedeniyle çok sayıda arı telef oldu.
Yurt Haberleri 13.09.2022, 20:38
Geben Mahallesi'nde sağanağın ardından sel meydana geldi. Fatih Demircioğlu'na ait 220 arı kovanından 45'i sele kapıldı, kovanlardaki arılar telef oldu.
Sağanak sonrası İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Andırın Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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