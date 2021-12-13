Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi: 4 ölü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3, Elbistan ilçesinde de 1 kişi metil alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.
Yurt Haberleri 13.12.2021, 18:58
Kahramanmaraş'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 kişi yaşamını yitirdi.
Onikişubat ilçesinden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine 2 gün önce gelen Ş.B. (55), A.Ç. (62) ve A.K. (71), alkol aldıktan sonra rahatsızlandıklarını belirtti.
Tedavi altına alınan kişiler, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayrıca Elbistan ilçesinden benzer şikayetlerle KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvuran A.K. (65) de hayatını kaybetti.
Söz konusu kişilerin, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamlarını yitirdiği değerlendiriliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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