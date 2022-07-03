Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde yangın
Ekipler, Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediyor.
Yurt Haberleri 03.07.2022, 22:02
Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederken çalışmalara TOMA'lar da destek veriyor.
Bu arada balyaların üzerine düşmesi sonucu bir itfaiye aracı ile kamyonet alev aldı. Kamyonet tamamen yanarken itfaiye aracı ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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