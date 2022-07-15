Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 3,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Yurt Haberleri 15.07.2022, 16:20 15.07.2022, 16:37
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD verilerine göre, 3.8 büyüklüğündeki deprem saat 15:13'te yaşandı.
Depremin derinliği 7.73 kilometre olarak ölçüldü.
3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ DEPREM
Kahramanmaraş'ta aynı ilçe merkezli olarak 13 Temmuz günü de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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