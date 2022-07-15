Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre, 3.8 büyüklüğündeki deprem saat 15:13'te yaşandı.



Depremin derinliği 7.73 kilometre olarak ölçüldü.

3 GÜN İÇİNDE İKİNCİ DEPREM

Kahramanmaraş'ta aynı ilçe merkezli olarak 13 Temmuz günü de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.