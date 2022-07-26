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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi 4,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Yurt Haberleri 26.07.2022, 10:02
Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahrmanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından açıklama yapan AFAD, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını, gelişmelerin takip edildiğini aktardı.

#Kahramanmaraş #deprem
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