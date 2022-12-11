Kahramanmaraş'ta bir evde yangın çıktı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir evde çıkan yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı.
Yurt Haberleri 11.12.2022, 01:20
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
İlçenin kırsal Yeşilyöre Mahallesi'nde İsa Şahin'e ait toprak evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında dumandan etkilenen Meryem Şahin (94), Medine Şahin (70) ile pencerenin korkuluk demirlerini kırarak yangın sırasında evde bulunan 94 yaşındaki Medine Şahin'i kurtaran Serdar Şahin (27) ve Erhan Şahin (15) ambulansla Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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