Kadın otobüs şoförüne yumruk atan saldırgan gözaltında

İzmir'de durak dışında yolcu almadığı gerekçesiyle kadın şoförü darbeden kişi gözaltına alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konak-Halkapınar Metro 2 hattında çalışan kadın şoför B.A, Alsancak Gar durağında yolcu aldıktan sonra hareket etti.

Otobüs trafik ışıklarında beklediği sırada yol kenarında bekleyen vatandaşlar araca binmek istedi.

Şoför B.A'nın yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak harici yolcu alamayacağını belirtmesi üzerine araç içerisinde bulunan G.Y, şoförden otobüsün kapısını açarak yolcuları almasını istedi.

B.A'nın itirazı üzerine şoför koruma kapısını kıran zanlı şoföre yumruk attı.

Yaşanan arbedede şoför B.A. gözünden ve kolundan yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şüpheli G.Y'yi gözaltına aldı.

Darp raporu alan şoför B.A. zanlıdan şikayetçi oldu.

Öte yandan aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın bir süre otobüs şoförüyle tartıştığı, ardından koruma kapısını kırarak şoföre yumruk attığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüntülere yansıdı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayın hukuki takipçisi olacaklarını belirterek, "Şoför kardeşimize sahip çıkan yolcularımıza ve olaya hızla müdahale eden emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.