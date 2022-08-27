Kadın çantasında 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan otomobilde bulunan kadın çantasında 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yurt Haberleri 27.08.2022, 00:37
Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ortak yapılan çalışmada, İ.K. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yapıldı.
Aramada kadın çantasında bulunan 8 kilo 220 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.
İ.K. ve S.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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