Kaçtılar kaçtılar yakalandılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisten kaçan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan şüpheliler, yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Alanyurt Işıkları'nda şüphelendikleri 16 APN 333 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Zanlının Yenişehir ilçesi istikametine doğru ilerlemesi üzerine buradaki ekiplerden önlem alınması istendi.
Yenişehir ilçesi girişinde polisleri fark eden şüpheli, yeniden İnegöl ilçesine döndü.
Ekipler aracı, çevresinde önlem aldıkları Fatih Mahallesi'nde sıkıştırdı.
Sürücü Muhammed Ali F. ile yanında bulunan Özgür A. ve Doğan E. polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Araçta ve zanlıların üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
Otomobil, detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Beşiktaş
|11
|20
|4. Konyaspor
|11
|20
|5. Alanyaspor
|10
|20
|6. Fenerbahçe
|11
|19
|7. Karagümrük
|10
|18
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|11
|16
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Sivasspor
|11
|12
|12. Başakşehir
|10
|12
|13. Gaziantep FK
|10
|12
|14. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Kasımpaşa
|11
|9
|17. Giresunspor
|10
|9
|18. Antalyaspor
|10
|9
|19. Göztepe
|10
|8
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Bandırmaspor
|11
|21
|5. Erzurumspor
|10
|19
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Boluspor
|10
|12
|10. Samsunspor
|10
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Manisa FK
|11
|10
|16. Altınordu
|10
|10
|17. Adanaspor
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|9
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Burnley
|10
|7
|18. Leeds United
|9
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|24
|2. Sevilla
|11
|24
|3. Real Sociedad
|11
|24
|4. Real Betis
|11
|21
|5. Rayo Vallecano
|11
|19
|6. Atletico Madrid
|10
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|10
|17
|9. Valencia
|12
|16
|10. Barcelona
|10
|15
|11. Espanyol
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|13
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Granada
|10
|8
|18. Cádiz
|11
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|11
|3