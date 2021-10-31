Kaçtılar kaçtılar yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan şüpheliler, yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Alanyurt Işıkları'nda şüphelendikleri 16 APN 333 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Zanlının Yenişehir ilçesi istikametine doğru ilerlemesi üzerine buradaki ekiplerden önlem alınması istendi.

Yenişehir ilçesi girişinde polisleri fark eden şüpheli, yeniden İnegöl ilçesine döndü.

Ekipler aracı, çevresinde önlem aldıkları Fatih Mahallesi'nde sıkıştırdı.

Sürücü Muhammed Ali F. ile yanında bulunan Özgür A. ve Doğan E. polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Araçta ve zanlıların üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Otomobil, detaylı arama için emniyet otoparkına çekildi.