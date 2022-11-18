İzmirliler sağanağa hazırlıksız yakalandı

Kemeraltı Çarşısı'nda bazı sokaklar, giderlerin tıkanması nedeniyle su altında kaldı. Çarşı içinde Hisar Camisi çevresindeki sokaklarda yaşanan taşkında bazı pasaj ve iş yerlerine dolan su, esnaf tarafından tahliye edilmeye çalışıldı.

Yağış nedeniyle Buca ve Bornova'da bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına ekipler müdahalede bulundu.

Su baskını yaşanan Buca Koop. Mahallesi'ndeki Akçakent Sitesi sakinlerinden İsmail Eğilmez, AA muhabirine her yağmurda binalarının girişini su bastığını, bugün de bir anda bastıran sağanak sonucu bina girişi ve asansörlerin su altında kaldığını, insanların evlerinden çıkamadığını belirtti.

Trafikte aksamalar yaşandı

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, ana arterlerde trafikte aksamalara neden oldu.

Konak ilçesinde yağış nedeniyle arızalanan bir otomobilin çekilmesi ve su tahliye çalışmasına trafik polisi ekiplerinin de destek olduğu görüldü.