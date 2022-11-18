İzmir'e uzun süre sonra yağmur yağdı
İzmir'de 79 günün ardından etkili olan ve aralıklarla etkisini artıran sağanak küçük çaplı su baskınları ve trafikte aksamalara yol açtı.
İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçelere "miktar bırakan" yağışın en son 31 Ağustos'ta görüldüğü İzmir'de kent genelinde sağanak etkili oluyor.
Etkisini zaman zaman artıran yağışın neden olduğu rögar taşkınları sonucu bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerine müdahale ediliyor.
Öte yandan, yağışın etkisini artırdığı Seferihisar ilçesinde bir pazar yerinde su baskını yaşandı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle su tahliye edilirken esnaf temizlik çalışması yaptı.
Pazartesi yeniden yağış bekleniyor
Kentte 24 saatte metrekareye ortalama 20-50 kilogram arası yağış düşmesi beklenirken özellikle Menderes, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde sağanağın etkisini artıracağı belirtildi.
Lodosla birlikte etkili olacak yağışın cumartesi günü akşam saatlerine kadar devam etmesi, pazartesi itibarıyla bölgenin yeni yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
İzmir ve çevresinde 6 Kasım'da "iz halinde" yağmur görülmüş, miktar bırakacak ölçüde yağış tespit edilememişti.
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