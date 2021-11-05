İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

İddiaya göre, Ufuk Mahallesi 895 Sokak'ta İ.E.T (46), İ.K (18) ve S.D'nin (18) bulunduğu kahvehanenin önüne otomobille Sezgin Gökçe (48), oğlu Muhammet Can Gökçe (16) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi geldi.

Aralarında husumet olduğu öğrenilen taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.

Çatışmada kurşunların isabet ettiği Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ile İ.E.T, İ.K ve S.D yaralandı.

Yaralılar yakınları tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Ağır yaralı olan Sezgin Gökçe müdahaleye rağmen hayatını kaybederken oğlu Muhammet Can Gökçe'nin hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.