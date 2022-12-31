İzmir'deki vinç kazasında ölü sayısı 6'ya çıktı

Köşger, Twitter hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum." paylaşımı yaptı.

Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, dün 17. 35 sıralarında 19. kat seviyesinde kırılarak yıkılmıştı. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düşmüştü.

Vali Köşger, kazada 2'si vinç operatörü, 2'si de işçilerden olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha olduğunu açıklamıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilmişti.