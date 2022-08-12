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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yurt Haberleri 12.08.2022, 18:43
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozerle yangına müdahale edildi.

Yangın, havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
#izmir #orman yangını
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