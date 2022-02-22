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İzmir'deki öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü zulmüne protesto

İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde uygulanan başörtüsü yasağını protesto etti.

Yurt Haberleri 22.02.2022, 22:44
İzmir'deki öğrencilerden Hindistan'daki başörtüsü zulmüne protesto

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hoca Ahmed Yesevi Camisinde namaz kılan grup, ardından açıklama yaptı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) öğrencilerinden Ergün Özkan, grup adına yaptığı açıklamada, yaşanan durumun ilkel olduğunu, ayrıca başörtülü Müslüman kızların Hintli çeteler tarafından hedef alındığını belirtti.

Hindistan'da bir "28 Şubat" hayali kurulduğunu dile getiren Özkan, yasakçı tutumun Türkiye'ye bir hayır getirmediğini, Hindistan'a da getirmeyeceğini, bu yasağın Hindistan toplumunun birlikte yaşama kültürü için büyük bir saldırı ve apaçık bir tehdit olduğunu söyledi.

İKÇÜ'lü öğrenciler olarak çok uzaklarda olmalarına rağmen Hindistan'daki Müslüman kardeşlerinin yaşadıkları baskı ve çektikleri sıkıntıları derinden hissettiklerini, bu haklı mücadelelerinde onların yanlarında olduklarını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Rabbimizden Hindistan'daki ve diğer İslam coğrafyalarındaki baskı ve zulüm gören kardeşlerimiz için sabır ve azim diliyoruz. Neden hep Müslüman kadınlara dokunuluyor? Neden hep Müslüman kadının örtüsü sorgulanıyor? Kadına yönelik şiddeti sürekli gündemde tutanlar, söz konusu Müslüman kadının inancı gereği örtünmesi olunca suspus oluyor. Bu tamamen İslam düşmanlığı üzerinden uygulanan ve hiçbir hukuki temeli olmayan bir yasaktır. Başörtüsü aleyhine birtakım mahkeme kararları çıkarılabilir, ancak bunlar hukuki değildir. İslam'ın farzlarının yaşanması kanunla, mahkeme kararlarıyla engellenemez."

Özkan, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde ocak ayının 17'sinde 19 ve 21 yaşında 2 Müslüman gencin linç edildiğini anımsatarak, "Hindu faşistlerin aynen 28 Şubat despotları ve diğer yasakçılar gibi başörtüsünü eğitim alanında eşitlik ve disiplini çiğneyen bir unsur olarak tanımlamaları, tipik bir tek tipleştirme çabasıdır. Çin'den Fransa'ya, Myanmar'dan Hindistan'a zalimlerin dayattıkları başörtüsü yasağının özünde İslam ümmetinin kendi kimliğiyle var olma hakkını inkar etmeye dönük bir zulüm vardır. Hindu yöneticiler Müslüman öğrencilere Karnataka eyaletinde yüksek mahkeme kararını beklemeleri gerektiğini söyledi. Bu mahkeme kararı, biz Müslümanlar açısından değer ifade etmez. İnancımız ve kimliğimizle ilgili hususlarda mahkeme kararlarını değil Rabbimizin buyruklarını esas alırız. İslam ümmetinin Hindistan'daki kardeşlerine sahip çıkması gerekir. İzmir'deki Müslümanlar olarak Türkiye'den Hindistanlı kardeşlerimize sesleniyoruz. Biliniz ki Allah'ın yardımı yakındır. İnanıyorsak eğer bizimdir zafer." ifadelerini kullandı.

Ardından Doç. Dr. Murat Kayacan Hindistan'daki Müslümanlar için dua etti.

Kaynak: AA
#izmir #öğrenci #Başörtüsü #portesto
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