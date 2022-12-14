İzmir'de yola düşen kaya parçaları seyir halindeki otomobile zarar verdi
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle koparak yola düşen kaya parçaları, seyir halindeki otomobile hasar verdi.
Yurt Haberleri 14.12.2022, 00:15
Alınan bilgiye göre, kentte gün boyu etkili olan yağış nedeniyle kopan kaya parçaları, Bayraklı'dan Karşıyaka istikametine giden 09 AG 006 plakalı otomobilin önünde hasara yol açtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yolu bir süre trafiğe kapatıp kaya parçalarını kaldırdı.
Yol, kayaların kenara alınması sonrası yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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