İzmir'de tüm deniz seferleri iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava şartları tüm vapur seferleri iptal ettirdi.
Yurt Haberleri 10.03.2022, 22:55
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Saat 22.15 itibarıyla olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferler geçici süreyle iptal edildi." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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