İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Yurt Haberleri 16.03.2022, 08:09
Tire Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden kamyonet çarpıştı.
Kazada, her iki araçtaki A.K. ve M.K. ile H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı.
Yaralılardan M.K. ve A.K, Torbalı Devlet Hastanesine, R.T. ve H.Ö.Ö. ise Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
R.T, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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