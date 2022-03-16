İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tire Belevi Yolu Halkapınar Mahallesi yakınlarında hafif ticari araç ile aynı istikamette seyreden kamyonet çarpıştı.

Kazada, her iki araçtaki A.K. ve M.K. ile H.Ö.Ö. ve R.T. yaralandı.

Yaralılardan M.K. ve A.K, Torbalı Devlet Hastanesine, R.T. ve H.Ö.Ö. ise Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.T, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.