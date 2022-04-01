İzmir'de şiddetli rüzgar: Arabaların üzerine ağaç devrildi

İzmir'de, şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen 2 otomobilde hasar oluştu.

Kentte öğleden sonra etkili olan rüzgar nedeniyle merkez Karabağlar ilçesi Ali Rıza Avni Bulvarı'nda bulunan 2 ağaç devrildi. Ağaçlardan biri park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Araçlarda hasar oluştu.

Polis ekiplerince yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı.

Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.