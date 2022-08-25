İzmir'de sağanak
Sağanağın etkili olduğu İzmir'de sürücüler zor anlar yaşadı.
Yurt Haberleri 25.08.2022, 20:03
İzmir'in Bornova ve Çeşme ilçelerinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Bornava ilçesinin Pınarbaşı bölgesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde de kısa süre etkili olan yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Kaynak: AA
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