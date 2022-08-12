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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda henüz tesit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurt Haberleri 12.08.2022, 14:27
İzmir'de orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

#izmir #orman yangını
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