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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yurt Haberleri 08.08.2022, 19:32
İzmir'de orman yangını

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 2 uçak, 12 arazöz yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
#izmir #orman yangını
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