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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yurt Haberleri 27.07.2022, 13:17
İzmir'de orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Orhanlı Mahallesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ile 2 dozer sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

#izmir #Orman #yangın
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