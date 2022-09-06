İzmir'de orman yangını
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yurt Haberleri 06.09.2022, 17:12
Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.
Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
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