İzmir'de evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Hacı İbrahim Mahallesi'nde bulunan metruk binada henüz belirlemeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan, Nuri Köylü'nün yalnız yaşadığı eve sıçradı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylü, evden kendi imkanlarıyla çıkarken, metruk binanın bahçesinde bulunan köpeği ekipler kurtardı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Uğur Demirezen söndürme çalışmalarını yerinde takip etti, evi yanan Köylü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.