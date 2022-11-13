İzmir'de evlere sıçrayan yangın söndürüldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde metruk bir binada başlayan, ardından yandaki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin çabasıyla söndürüldü.
Yurt Haberleri 13.11.2022, 00:29
Hacı İbrahim Mahallesi'nde bulunan metruk binada henüz belirlemeyen bir nedenle dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta bulunan, Nuri Köylü'nün yalnız yaşadığı eve sıçradı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylü, evden kendi imkanlarıyla çıkarken, metruk binanın bahçesinde bulunan köpeği ekipler kurtardı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Belediye Başkanı Uğur Demirezen söndürme çalışmalarını yerinde takip etti, evi yanan Köylü'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Başakşehir
|13
|24
|5. Kayserispor
|13
|23
|6. Trabzonspor
|13
|23
|7. Beşiktaş
|13
|22
|8. Konyaspor
|13
|21
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Antalyaspor
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Ankaragücü
|13
|13
|15. Karagümrük
|12
|12
|16. Sivasspor
|14
|11
|17. Hatayspor
|12
|11
|18. İstanbulspor
|12
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|27
|2. Boluspor
|12
|22
|3. Pendikspor
|12
|21
|4. Bodrumspor
|12
|21
|5. Keçiörengücü
|11
|21
|6. Samsunspor
|12
|20
|7. Manisa FK
|11
|19
|8. Rizespor
|11
|18
|9. Bandırmaspor
|11
|15
|10. Sakaryaspor
|12
|15
|11. Göztepe
|11
|14
|12. Adanaspor
|13
|14
|13. Erzurumspor
|12
|13
|14. Tuzlaspor
|11
|12
|15. Altay
|12
|12
|16. Altınordu
|11
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|13
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|13
|23
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|13
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|14
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Leicester City
|15
|17
|13. Bournemouth
|15
|16
|14. Leeds United
|14
|15
|15. Aston Villa
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4