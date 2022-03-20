İzmir'de deniz suyu çekildi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her yıl bu aylarda olan olağan bir durum." dedi.

İzmir sahillerinde, deniz suyunun poyraz ve gelgit nedeniyle kıyıdan çekildiği gözleniyor.

Kentte bir haftadır etkili olan şiddetli poyraz, deniz suyunun çekilmesine neden oldu.

Denizin çekilmesi, iç körfez dahil birçok noktada gözlendi. Bazı yerlerde 20 metreyi bulan çekilme sebebiyle denize kurulu iskeleler karada kaldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, AA muhabirine, hafta içinden bu yana devam eden deniz suyundaki çekilmenin sert poyraz ve gelgite bağlı basınçtan kaynaklandığını ifade etti.

Bu durumun neredeyse her yıl şubat ve mart aylarında tekrarlandığını vurgulayan Yaşar, "Poyraz başta olmak üzere biraz gelgit ve biraz da yüksek basınç nedeniyle ama asıl neden kuzeyli rüzgarlar. Yani her yıl bu aylarda olan olağan bir durum. Lodos dönemlerinde de bunun tam tersi olarak sular 60 santimetreye kadar yükselerek Mavişehir ve İkinci Kordon'u su basmasına neden olur." dedi.

Hafta içinde de deniz suyundaki çekilme nedeniyle vapurlar iskeleye yanaşmakta zorlanmış, kıyı kesimindeki kayalıklar da kısmen görünür hale gelmişti.