İzmir'de 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki 26 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Yurt Haberleri 30.03.2022, 01:43
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarındaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sahil güvenlik botu, Dikili ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botu fark etti.
Ekipler, lastik bottaki 26 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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