İzmir açıklarında 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yurt Haberleri 07.01.2023, 00:28
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botları harekete geçti.
Ekipler, Dikili ve Karaburun açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 64 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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