İzmir açıklarında 61 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 61 düzensiz kurtarıldı.
Yurt Haberleri 29.12.2022, 21:17
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bottaki toplam 61 düzensiz göçmen kıyaya getirildi.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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