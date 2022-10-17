İzmir açıklarında 208 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca botları Türk kara sularına geri itilen, bir kısmının da botu arızalanan 208 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yurt Haberleri 17.10.2022, 21:39
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'nın lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Çeşme ve Seferihisar açıklarında da geri itildiği belirlenen lastik bottaki toplam 96 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Dikili ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan toplam 85 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak: AA
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