İstanbul'un yüksek kesimleri beyaza büründü
Anadolu yakasının yüksek kesimlerinden Çamlıca Tepesi ve çevresi de kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Yurt Haberleri 01.02.2023, 09:27
Kar yağışı Anadolu yakasının yüksek kesimleri başta olmak üzere Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Ümraniye ve Kartal'da etkili oldu.
Kentin simge noktalarından Çamlıca Tepesi de beyaz örtüyle kaplandı.
Avrupa yakasında da Beşiktaş, Gaziosmanpaşa, Esenler, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde etkili olan yağış, karlı ve karla karışık yağmur şeklinde etkisini gösteriyor.
Bu arada Bakırköy'de toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, karşılaştıkları yağış karşısında şaşkınlık yaşadı. Bazı yolcular, ar yağışını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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