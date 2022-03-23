İstanbul'da zincir marketin deposunda yangın

Eski Edirne Asfaltı üzerinde bir zincir markete ait yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda bulunan iki depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sultangazi, Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Bakırköy ve Hadımköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.