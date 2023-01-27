İstanbul'da metrobüs arızası

Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Metrobüsteki yolculardan bir kısmı arızanın ardından araçtan indi.

Arıza sebebiyle güzergah üzerinde ilerleyen diğer metrobüsler köprüden durağa kadar uzun kuyruk oluştururken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Metrobüslerdeki vatandaşlardan bazılarının bekleme esnasında araçlardan inerek durağa doğru yürüdüğü görüldü.

Yolun bir süre sonra açılmasıyla seferler normale döndü.