İstanbul'da kış lastiği denetimi

Ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğuna meteorolojinin kar yağışı uyarısı da eklenince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin belirli noktalarında denetimlerini yoğunlaştırdı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirler arası sefer yapan otobüsleri durduran ekipler, lastiklerin tiplerini ve basınçlarını kontrol etti. Takometreleri de inceleyen ekipler, şoförlerin çalışma çizelgesine uyup uymadığını da denetledi.

Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde oluşturulan kontrol noktasında da taksi ve yolcu minibüslerine yönelik kış lastiği denetimi yapıldı.

Taksilerin çoğunlukla kış lastiği kullandıkları görüldü.

Kış lastiği olmayan bazı minibüslerin sürücülerine para cezası kesildi.