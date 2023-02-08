İstanbul'da kar yağışı yarın öğlene kadar devam edecek
İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, yarın öğlene kadar devam edecek.
Yurt Haberleri 08.02.2023, 15:42
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün İstanbul ile Yalova çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak devam eden kuvvetli kar sağanaklarının yarın öğlene kadar sürmesi öngörülüyor.
Başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: AA
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