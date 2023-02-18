İstanbul'da "huzur uygulaması"

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih olmak üzere İstanbul'un çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipler bir araçta uyuşturucu madde buldu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri destek verdi. Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğünden kalkan botla da Boğaz genelinde denetim yapıldı.