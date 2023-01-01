İstanbul'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan çıkanlar "oh" dedirtti
Galata Kulesi yakınında fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan cips ve kağıt havlu çıkarken patlatma anından önce, güvenlik şeridini geçen kişinin şüpheli çantayı alıp fırlatması üzerine büyük panik yaşandı.
Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir binanın girişinde bulunan ve şüphe üzerine fünye ile patlatılan sırt çantasından cips ve kağıt havlu çıktı.
Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi'nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti.
"Ben bunu açarım, sıkıntı yok." diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı.
Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan vatandaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.
Çantayı fırlatan kişi polis tarafından uzaklaştırılırken, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı.
Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki vatandaşlar, polis ekiplerini alkışladı.
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