İstanbul-Ankara kara yolu tüm araç geçişlerine kapatıldı

İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kara yollarında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ile D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle güvenli trafik akışı sağlanıncaya kadar tüm araç geçişlerine kapatıldı.