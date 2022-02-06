Isparta’da eğitime ara verildi

Isparta'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 5 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullarla, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 7 Şubat'tan itibaren 5 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personel de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Isparta'da 3 Şubat'ta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları hava kararınca da sürdü.

Belediye ekipleri, kentin her noktasında karla mücadele ediyor. Yoğun çalışmaların ardından kent merkezinde trafik akışı normale döndü.

Isparta Belediyesinin karla mücadelesine Konya Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.