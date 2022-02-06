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Isparta'da elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor

Isparta'daki elektrik kesintilerinin yarına kadar giderilmesi için çalışmalar yoğunlukla sürüyor.

Yurt Haberleri 06.02.2022, 20:46
Isparta'da elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta'daki yoğun kar nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin şehir merkezinde bu gece, köylerde ise en geç yarın giderileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Bilgiç, Isparta'da yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Dönmez, çalışmaların hummalı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Bilgiç, AFAD Kriz Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında, uzun yıllardır böyle bir yağış görmediklerini, ciddi bir afet yaşandığını belirtti.

İl genelinde elektrik hatlarında buzlanmadan kaynaklanan kopmalar, direklerin devrilmesi gibi sorunlar nedeniyle elektriğin kesildiğini aktaran Bilgiç, "Son derece yoğun yağan bu kar, tellerde birikmeler yaparak, sonrasında donun da etkisiyle hatları taşıyamaz hale getirdi, demir direkler de dahil olmak üzere hepsi eğildi, yıkıldı. Böyle bir afetle karşı karşıya kaldık." dedi.

Ekiplerin perşembe gecesinden itibaren arızaları gidermek için yoğun çalıştıklarını bildiren Bilgiç, müdahaledeki ekip sayısının 10 katına çıkarıldığını kaydetti.

"Şehir merkezindeki sorun bu gece bitirilmiş olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in de Ukrayna ziyaretinin ardından kente geldiğini ve çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Bilgiç, şöyle devam etti:

"Sabah yaptığımız koordinasyon toplantısında, 95 köyümüzde elektrik ile ilgili problemin devam ettiği, merkezde de dün gece yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde 235 noktada hasarların oluştuğunun tespitleri yapıldı. Ekipler ona göre düzenlendi ve şu anda sahada çalışmalar sürüyor. Çalışan ekiplerimizin bilgilendirmelerine göre, inşallah bugün gece saatlerinde Isparta merkezindeki bütün elektrik kesintilerini ortadan kaldırmış olacağız, köylerdeki çalışmalarımızın da bir kısmını bugün, diğer kalanlarını da en geç yarın sonlandırarak elektriğin verilmesini temin edeceğiz."

Bilgiç, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için tüm kurumların devrede olduğunu kaydetti.

Yollarla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Bilgiç, "Kapalı köy yolumuz yok. Şehir merkezinde belediye kendi imkanlarıyla çalışmayı yapıyordu. Koordinasyonla civar illerden 9 araç geldi. Onun dışında Özel İdare, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü katkılarıyla 26 araç da çalışmalara dahil oldu." diye konuştu.

Isparta'da mahalleleri dolaştıklarını, yerinde tespitler yaptıklarını anlatan Bilgiç, tüm kurumların seferber olduğunu ve kısa sürede şehir içindeki tüm problemlerin ortadan kaldırılacağını kaydetti.

"Kirli siyaseti kınıyorum"

Bilgiç, bazı siyasi parti temsilcilerinin karla mücadelede yürütülen yoğun çabaları görmezden gelerek yorumlarda bulunduklarını ifade ederek, "Tamamen kirli siyaset ve şov amaçlı yapılan açıklamaları görüyoruz. Böyle durumlarda kenetlenmek, birlikte mücadeleyi yapmak, işin ucundan tutmak gerekirken, yapılan kirli siyaseti de buradan kınıyorum." dedi.

Bazı siyasi partilerin koordinasyon merkezine davet edilmediği yönünde eleştirilerle de karşı karşıya kaldıklarını bildiren Bilgiç, bu işin davetinin olmayacağını, çalışmalara katılarak destek verebileceklerini dile getirdi.

"Vatandaşların talepleri gideriliyor"

Bilgiç, sorunların giderilmesi için yoğun bir çaba harcandığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asıl büyük problemimiz, enerji kesintisi olduğu için, vatandaşlarımızın kombileri çalışmadığı için ısınma noktasında çok büyük bir problem yaşandı. Asıl sıkıntı bu. O yüzden de evde bakım hastaları olabilir, küçük çocukları, hastaları olanlar olabilir. Bunlarla ilgili de yurtları hazır ettik. İsteyen vatandaşlarımızı, emniyet teşkilatımız gidip, evlerinden alıyorlar, yerleştiriyorlar. Yine hem ısınmaya hem aydınlanmaya yardımcı olması için küçük tüplerle, lambalarla destek veriliyor, şu anda 7 bine yakın temin edildi. Diğer illerden getirildi, 2 binden fazlası vatandaşlara dağıtılmış durumda. Telefonlarda kesinti olmasın diye powerbanklar getirildi. Bunların isteyenlere dağıtımları devam ediyor. Devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş durumda, afet anının ortadan kaldırılması ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için bütün gücüyle bu çalışmaları sürdürüyor."

İstanbul, Hatay, Sivas, Sakarya, İzmir başta olmak üzere 13 ilden elektrik sorununun giderilmesi için destek geldiğini belirten Bilgiç, çevre komşu belediyelerden de kar kürüme, tuzlama, jeneratör konularında destekler alındığını söyledi.

Okulların tatil edilmesi

TBMM Başkanvekili Bilgiç, okullarda 5 günlük ara verilmesine ilişkin de yanlış anlaşılma olduğunu kaydetti. Salı günü yağmurla başlayıp, akşam saatlerinde kara dönmesi muhtemel bir yağış beklendiğini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Bütün sokakların ve kaldırımların da bu süreç içinde biraz daha temizlenmesi, kardan arındırılması, hem ailelere hem de çocukları zor durumda bırakmamak adına 5 günlük bir karar verildi. Pazartesi ve salı günü telafi eğitimi yapılacak, pazartesi ve salı uzaktan eğitim olmayacak. Daha sonraki günlerde okullar açıldıktan sonra bu pazartesi ve salının dersleriyle ilgili olarak telafi eğitimleri önümüzdeki haftalarda yapılacak. Çarşamba, perşembe ve cuma ile ilgili uzaktan eğitim kararlarını birazdan açıklayacaklar. Haklarını helal etsinler, hakikaten çok üzgünüz. Hiç beklemediğimiz bir afet. Çok ciddi mağduriyetlerin olduğunu biliyoruz, hakikaten merkezde eksi 8'leri gördük, bu şartlarda ısınma olmadan evlerde olmanın ne kadar büyük sıkıntı yarattığını hepimiz biliyoruz, haklarını helal etsinler. Ama bir afet halidir. İnşallah bu süreci en kısa süre içinde atlatmış oluruz."

Kaynak: AA
#ısparta #elektrik kesintisi
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