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İskenderun Körfezi'nde hortum oluştu

Hatay'ın Payas ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yurt Haberleri 03.10.2021, 16:52
İskenderun Körfezi'nde hortum oluştu

Hatay'ın Payas ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında İskenderun Körfezi'nde hortum oluştuğu gözlendi.

Kıyıya yakın noktada Akdeniz'de meydana gelen hortum, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaklaşık 3 dakika etkisini gösteren hortum, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA
#Hatay #Payas #hortum #İskenderun Körfezi
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