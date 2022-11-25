İnternet dolandırıcıları yakalandı

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten sahte firma isimleriyle açılan siteler yardımıyla vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırma sonucu Ö.S.A (30), N.E.Ç (33), E.Y. (21) ve A.E'nin (30), sosyal medya aracılığıyla mağdurlara ulaşıp terlik, bot, çocuk ayakkabısı, çocuk terliği gibi ürünleri piyasa değerinden daha ucuza satma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

Zanlıların, internette oluşturdukları profillerle kendilerine ulaşan müşterilere güven verip ürün sattıkları, ürün bedeli olan paraları ise kendilerinin ya da başka kişilerin banka hesap numaralarını mağdurlara göndererek tahsil ettikleri saptandı.

Mağdurlara, sipariş edilen ürünler yerine maddi değeri olmayan veya daha ucuz olan başka ürünleri kargoyla yollayan zanlıların, kendilerini arayan mağdurların telefonlarına da cevap vermedikleri anlaşıldı.

Bu tespitler doğrultusunda harekete geçen polis, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla zanlılardan Ö.S.A, N.E.Ç. ve E.Y'yi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların banka hesaplarının incelenmesi sonucu, son 1 yılda bu yöntemle 1250 kişiden 230 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi, A.E'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.