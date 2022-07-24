İnegöl'de düğün yemeği 78 kişiyi zehirledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda yedikleri yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Yurt Haberleri 24.07.2022, 21:31
Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.
Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: AA
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