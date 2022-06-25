Ilgaz Tüneli çıkışında işçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Kastamonu'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Yurt Haberleri 25.06.2022, 11:03
18 S 0125 plakalı servis minibüsü, Ilgaz Tüneli Kastamonu çıkışı Diphan mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan çok sayıda işçi, Kastamonu'daki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerin Çankırı'nın Kurşunlu ilçesindeki fabrikada çalıştıkları öğrenildi.
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