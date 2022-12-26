Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı

Kar yağışı ile Yurduntepe ve Ilgaz kayak merkezleri beyaza büründü. Kayak merkezlerini çevreleyen ormanlar da beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve Özel İdare ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor.