Ilgaz Dağı'nda beklenen kar yağışı başladı
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Yurt Haberleri 26.12.2022, 00:30
Kar yağışı ile Yurduntepe ve Ilgaz kayak merkezleri beyaza büründü. Kayak merkezlerini çevreleyen ormanlar da beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ve Özel İdare ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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