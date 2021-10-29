İki ile mevsimin ilk karı yağdı
Kars ve Ardahan'da ekim ayında aralıklarla kar yağmaya başladı.
Yurt Haberleri 29.10.2021, 14:14 29.10.2021, 14:23
Kars merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.
Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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