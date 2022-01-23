İki ilde otobüs seferleri durduruldu

İki ilde kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle otobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle can ve mal güvenliği tedbiri alındı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'dan Gaziantep ve Adıyaman istikametine seyredecek tüm otobüs seferleri bugünden itibaren durduruldu.

Zincir, takoz ve kış lastiği bulunmayan diğer araçların da şehirden çıkışına izin verilmeyecek.

Kısıtlamalar hava şartlarının normale dönmesinin ardından kaldırılacak.

Sivas'ta yolcu otobüsü seferlerine kar ve tipi engeli

Sivas'ı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili olan kar ve tipi nedeniyle otobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kentte dün geceden itibaren başlayan kar, Sivas'ı, Kayseri, Erzincan, Tokat ve Malatya'ya bağlayan kara yollarında şiddetli rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.

Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu kara yollarının ulaşıma kapanması nedeniyle Sivas'tan yapılan otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.

Sivas Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden bazı şehirlere yapılacak seferlerin iptal edildiği öğrenildi.

Seferleri iptal edilen yolcular terminal içinde yoğunluk oluşturdu.